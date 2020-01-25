Баранцев: «Торпедо» не хватило эмоций, первый период матча с «Металлургом» проспали
Защитник «Торпедо» Денис Баранцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Встреча завершилась победой «Магнитки» со счётом 3:1.
«Нам не хватило эмоций. Первый период проспали. Сами себе проблемы создали. И всю игру действовали хуже, чем в предыдущих матчах.
Не лучший вечер для «Торпедо». Счёт, к сожалению, по игре. Мы все видим турнирную таблицу. Всем сейчас нужны очки. А мы их потеряли.
Мы не рассуждаем, выше нам подняться по таблице или сколько надо очков набрать. Нам важно выигрывать каждую встречу», — цитирует Баранцева пресс-служба КХЛ.
«Металлург» одержал первую победу после двух поражений подряд. У «Торпедо» это поражение стало первым после серии из трёх побед.
Юбилейная шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо»
Читайте также
- 25 января 2020
-
10:38
-
10:13
-
10:00
-
09:48
-
09:16
-
08:54
-
08:46
-
08:32
-
08:01
-
07:36
-
06:38
-
04:55
-
04:25
- 24 января 2020
-
23:40
-
23:28
-
23:00
-
22:28
-
22:17
-
22:08
-
21:41
-
21:16
-
21:14
-
20:44
-
20:25
-
19:47
-
19:31
-
19:17
-
18:36
-
18:12
-
17:33
-
17:08
-
16:35
-
16:20
-
15:30
-
15:17
Партнерский контент