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Баранцев: «Торпедо» не хватило эмоций, первый период матча с «Металлургом» проспали

Баранцев: «Торпедо» не хватило эмоций, первый период матча с «Металлургом» проспали
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Торпедо» Денис Баранцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Встреча завершилась победой «Магнитки» со счётом 3:1.

«Нам не хватило эмоций. Первый период проспали. Сами себе проблемы создали. И всю игру действовали хуже, чем в предыдущих матчах.

Не лучший вечер для «Торпедо». Счёт, к сожалению, по игре. Мы все видим турнирную таблицу. Всем сейчас нужны очки. А мы их потеряли.

Мы не рассуждаем, выше нам подняться по таблице или сколько надо очков набрать. Нам важно выигрывать каждую встречу», — цитирует Баранцева пресс-служба КХЛ.

«Металлург» одержал первую победу после двух поражений подряд. У «Торпедо» это поражение стало первым после серии из трёх побед.

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