Василевский на мастер-шоу Матча звёзд НХЛ повторил свой сейв вслепую
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский во время звёздного уик-энда НХЛ совершил впечатляющий сейв в конкурсе вратарей. Россиянин сумел выставить руку за спиной и не позволил нападающему «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзалу забросить шайбу в ворота.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».
Аналогичный сейв Василевский совершил в феврале 2018 года в матче с «Лос-Анджелес Кингз», вслепую словив шайбу. Тот матч завершился победой «Тампы» со счётом 4:3. Василевский был признан лучшим игроком встречи.
Василевский в конкурсе вратарей занял второе место, он отразил девять бросков подряд. А победителем конкурса стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, сделавший 10 сейвов.
Биннингтон обошёл Василевского в конкурсе по сейвам на мастер-шоу Матча звёзд НХЛ
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