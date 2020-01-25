Биннингтон: смотрел на выступление Василевского и думал, что его будет сложно превзойти

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, ставший победителем конкурса вратарей на мастер-шоу Матча звёзд НХЛ, признался, что впечатлён действиями российского голкипера клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Биннингтон сделал 10 сейвов, а Василевский — девять.
«Когда смотрел на выступление Василевского, думал, что его будет сложно превзойти. Я просто пытался сосредоточиться. Там было несколько хороших отскоков. Такое необходимо, не всегда удаётся делать яркие сейвы», — цитирует Биннингтона пресс-служба НХЛ.
В 2020 году Матч звёзд НХЛ проходит в Сент-Луисе и стартует сегодня, 25 января, в 20:15 мск встречей команд Атлантического и Столичного дивизионов. В 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.
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