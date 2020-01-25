Игроки и тренеры «Амура» с сентября не получают зарплату
Хоккеисты и тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги «Амур» с сентября 2019 года не получают зарплату, сообщает казанское издание «Бизнес ONLINE».
По данным источника, в конце ноября 2019 года игроки «Амура» получили зарплату за июль и август. После этого они получают только единовременные выплаты, составляющие 50 тыс. рублей. При этом руководство «Амура» обещало сотрудникам выплатить зарплату на прошлой неделе, чего так и не произошло.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
«Амур» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Хабаровчане в 44 матчах набрали лишь 50 очков. В регулярке КХЛ «Амур» потерпел уже девять поражений подряд. 22 января «Амур» уступил «Куньлуню» со счётом 2:4.
«Амур» потерпел девятое поражение подряд, уступив «Куньлуню»
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