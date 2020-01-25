Михайлиc: в скором времени в Казахстане будут свои Капризовы и Макдэвиды

Форвард «Барыса» Никита Михайлис рассказал об отношении к статусу легионеров в КХЛ и выразил надежду, что в будущем в Казахстане вырастут яркие хоккеисты.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

«Статус казахстанцев, как легионеров в КХЛ? Думаю, в скором времени всё отменят. Об этом не думаю, играю за свой клуб, мне всё нравится.

Не досадно ли, что в Казахстане главные звёзды — легионеры? В скором времени у нас будут и Капризовы, и Макдэвиды. Всё к этому идёт, мы развиваемся, у нас много команд в разных городах, и у «Барыса» школа очень сильная. Думаю, со временем всё будет хорошо», — приводит слова Михайлиса Sport24.

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» проведёт сегодня, 25 января. Клуб из Казахстана сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым».