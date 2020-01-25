Житник: в некоторых матчах КХЛ идёт шоу арбитров! Это не хоккей!

Олимпийский чемпион Алексей Житник раскритиковал КХЛ за дисквалификацию игроков за столкновения с судьями. По мнению Житника, в КХЛ на первый план выходят арбитры, а не хоккеисты.

«Если честно, с большим интересом посмотрел за тем, как в КХЛ квалифицируют столкновения хоккеистов с арбитрами – за одну неделю игроки получили сразу три дисквалификации. Был шокирован и раздражён!

Во всех трёх эпизодах игроки без всякого умысла входили в контакт с судьями. Точно такой же эпизод недавно произошёл в НХЛ, когда Овечкин случайно наехал на арбитра. Но в первом случае все три игрока получили по два матча дисквалификации, во втором – ноль.

Какая лига права? На мой взгляд, однозначно НХЛ. Нужно понимать, что судьи – это обслуживающий персонал, главные герои на льду – игроки, они создают зрелище. Поэтому арбитры при всём к ним уважении обязаны уходить от любых контактов с игроками, читать игру и правильно выбирать позицию, не мешая зрелищу.

Если честно, то в некоторых матчах КХЛ всё наоборот, – идёт шоу арбитров. И мне немного обидно за дисквалифицированных ребят. Во-первых, они на ровном месте потеряли деньги, во-вторых, в следующий раз, выходя на лёд, будут думать не столько об игре, сколько о том, как случайно не попасть под арбитра и не стать рецидивистом. Это не хоккей!», — цитирует Житника Russia-Hockey.