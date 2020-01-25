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Скабелка: глупое решение Акользина. Игру нужно было спасать, а не драться

Скабелка: глупое решение Акользина. Игру нужно было спасать, а не драться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:5).

«Салават» — с победой. Во всём сегодня соперник был быстрее, опережали нас на шаг, создали много моментов. У нас мало что получалось. Результат закономерный.

Акользин подвёл команду дракой? Глупое решение, как к этому относиться. Игру нужно было спасать, а не оставлять соперника в большинстве», — сказал Скабелка на пресс-конференции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт был открыт на 13-й минуте встречи, заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Салавата» Дмитрий Кугрышев. Вскоре команда хозяев упрочила преимущество, удачный бросок удался форварду Теэму Хартикайнену. Во втором периоде подопечные Скабелки сократили отставание усилиями защитника Атте Охтамаа. На старте третьего периода соперники обменялись шайбами, авторами стали форварды Александр Кадейкин и Роман Старченко. На 50-й минуте преимущество «Салавата» увеличил сделавший дубль Хартикайнен. Точку в концовке поставил Никита Сошников.

Вратарь «Барыса» прозевал передачу Кугрышева. Ему забили, пока он смотрел за ворота
Хенрик Карлссон увидел шайбу в сетке и только сокрушённо развёл руками.
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