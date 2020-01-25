Коледов: есть быть честным, неудобный соперник для «Салавата» — это «Авангард»

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (5:2).
«Принципиальный матч для нас был. Мы проиграли им на выезде за пару-тройку минут до конца, поэтому нужно было отквитаться, взять реванш, что мы и сделали сегодня. С какой установкой выходили на третий период? Установка была та же: нельзя при счёте 2:1 перестраиваться на какую-то другую игру. Мы играем, ведём в счёте и нужно продолжать действовать так же. Если было бы 2:2 или 3:1, всё равно продолжали бы играть в свою игру.
«Барыс» — неудобный для нас соперник? Если уж быть честным, неудобный соперник — это «Авангард». Что касается «Барыса», то всё зависит от нас. Не могу сказать, что это неудобная команда. Просто играть с ними 3:3 у них дома и проиграть матч из-за своих ошибок, выпускать игроков «1 в 0» и «2 в 1» — это была наша недоработка. У них хорошая, боевая команда», — цитирует Коледова официальный сайт КХЛ.
- 25 января 2020
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