Коледов: есть быть честным, неудобный соперник для «Салавата» — это «Авангард»

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (5:2).



«Принципиальный матч для нас был. Мы проиграли им на выезде за пару-тройку минут до конца, поэтому нужно было отквитаться, взять реванш, что мы и сделали сегодня. С какой установкой выходили на третий период? Установка была та же: нельзя при счёте 2:1 перестраиваться на какую-то другую игру. Мы играем, ведём в счёте и нужно продолжать действовать так же. Если было бы 2:2 или 3:1, всё равно продолжали бы играть в свою игру.



«Барыс» — неудобный для нас соперник? Если уж быть честным, неудобный соперник — это «Авангард». Что касается «Барыса», то всё зависит от нас. Не могу сказать, что это неудобная команда. Просто играть с ними 3:3 у них дома и проиграть матч из-за своих ошибок, выпускать игроков «1 в 0» и «2 в 1» — это была наша недоработка. У них хорошая, боевая команда», — цитирует Коледова официальный сайт КХЛ.

Вратарь «Барыса» прозевал передачу Кугрышева. Ему забили, пока он смотрел за ворота Хенрик Карлссон увидел шайбу в сетке и только сокрушённо развёл руками.