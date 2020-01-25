Юрзинов-мл.: кольчужка у «Трактора» оказалась коротковата. Много игроков травмировано

Главный тренер челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от проигранного матча со «Спартаком» (0:4).
«У нас третий выездной матч, и нам сегодня не хватило движения. Это самое основное. Соперник лучше двигался и лучше играл с шайбой. Станислав Галимов долго держал нас в игре. Конечно, для того чтобы рассчитывать на победу, надо забивать хотя бы один гол. У нас ещё и несколько важных игроков травмированы и не играли в этой поездке. Михеев травмирован, Эндрю Кэлоф заболел. Нет у нас большого количества игроков, чтобы проводить серьёзную ротацию. Поэтому мы не очень свежие были сегодня.
Щербак вернётся нескоро. К сожалению, и Артём Михеев получил серьёзную травму.
Задача одна — стараться выигрывать каждый матч. Соперники все серьёзные, и не всегда нас хватает на всю игру. Следующая игра с «Ак Барсом» уже послезавтра. Кольчужка у нас сегодня оказалась коротковата», — цитирует тренера официальный сайт «Спартака».
- 25 января 2020
-
21:16
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:31
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:27
-
19:24
-
19:14
-
19:02
-
18:41
-
18:30
-
18:20
-
18:09
-
17:51
-
17:46
-
17:22
-
17:05
-
17:01
-
17:00
-
16:41
-
16:28
-
15:58
-
15:20
-
14:36
-
14:20
-
13:52
-
13:40
-
12:54
-
12:39
-
11:59
-
11:37
-
11:29