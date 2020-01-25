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Юрзинов-мл.: кольчужка у «Трактора» оказалась коротковата. Много игроков травмировано

Юрзинов-мл.: кольчужка у «Трактора» оказалась коротковата. Много игроков травмировано
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от проигранного матча со «Спартаком» (0:4).

«У нас третий выездной матч, и нам сегодня не хватило движения. Это самое основное. Соперник лучше двигался и лучше играл с шайбой. Станислав Галимов долго держал нас в игре. Конечно, для того чтобы рассчитывать на победу, надо забивать хотя бы один гол. У нас ещё и несколько важных игроков травмированы и не играли в этой поездке. Михеев травмирован, Эндрю Кэлоф заболел. Нет у нас большого количества игроков, чтобы проводить серьёзную ротацию. Поэтому мы не очень свежие были сегодня.

Щербак вернётся нескоро. К сожалению, и Артём Михеев получил серьёзную травму.

Задача одна — стараться выигрывать каждый матч. Соперники все серьёзные, и не всегда нас хватает на всю игру. Следующая игра с «Ак Барсом» уже послезавтра. Кольчужка у нас сегодня оказалась коротковата», — цитирует тренера официальный сайт «Спартака».

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