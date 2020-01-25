Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Покинувший «Нефтехимик» после инцидента с ДТП Захарчук перешёл в «Пардубице»

Покинувший «Нефтехимик» после инцидента с ДТП Захарчук перешёл в «Пардубице»
Хоккей / Прочие 0

Защитник Степан Захарчук подписал контракт до конца сезона с чешским хоккейным клубом «Пардубице», информирует официальный сайт команды. Несколько дней назад нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с игроком, причиной стало ДТП с участием игрока. Как сообщалось, хоккеист устроил аварию и скрылся, опасаясь появления полиции.

19 января в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и, покинув свой автомобиль, скрылся с места аварии. Происшествие попало в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

«Нефтехимик» выгнал своего капитана. Захарчук устроил аварию и убежал
Наверное, думал, что никто ничего не увидит и его не найдут. Увидели и нашли. И клуб всё сделал правильно.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020