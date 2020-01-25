Покинувший «Нефтехимик» после инцидента с ДТП Захарчук перешёл в «Пардубице»
Защитник Степан Захарчук подписал контракт до конца сезона с чешским хоккейным клубом «Пардубице», информирует официальный сайт команды. Несколько дней назад нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с игроком, причиной стало ДТП с участием игрока. Как сообщалось, хоккеист устроил аварию и скрылся, опасаясь появления полиции.
19 января в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и, покинув свой автомобиль, скрылся с места аварии. Происшествие попало в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.
«Нефтехимик» выгнал своего капитана. Захарчук устроил аварию и убежал
Наверное, думал, что никто ничего не увидит и его не найдут. Увидели и нашли. И клуб всё сделал правильно.
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