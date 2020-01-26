Макдэвид мог пропустить сезон-2019/2020, если бы принял решение об операции на колене

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в ходе общения с журналистами на Матче звёзд НХЛ рассказал, что мог пропустить сезон-2019/2020, если бы принял решение об операции на колене.

Канадский нападающий повредил колено 6 апреля в последнем матче регулярного чемпионата прошлого сезона с «Калгари Флэймз», врезавшись в штангу. Он потянул несколько связок и получил перелом большой берцовой кости.

«Мне было тогда 22 года, а в таком возрасте совсем не хочется пропускать сезон, не хочется ложиться на операцию. Я бы не сказал, что считал это рискованным предприятием, но было немало вопросов. Тут речь шла не о передней крестообразной связке, которую врачи сейчас могут восстановить с закрытыми глазами, а о задней. Лишь несколько хирургов делали такие операции. Она ещё не очень хорошо освоена.

Были дни, когда я чувствовал себя не очень хорошо. Переживал, что покажет МРТ, не придётся ли всё-таки ложиться на операцию. Но прогресс был, и в итоге нам удалось этого избежать», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.