М. Ткачук — о противостоянии с «Эдмонтоном»: таких, наверное, поллиги наберётся

Нападающий «Калгари Флэймз» и сборной Тихоокеанского дивизиона Мэттью Ткачук рассказал, как ему игралось на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги с игроками «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

«Получил море удовольствия от игры с Макдэвидом и Драйзайтлем. Мы – профессионалы, «Эдмонтон» — не единственная команда, с которой у нас в этом году получаются ожесточённые матчи. Таких, наверное, поллиги наберётся, в Тихоокеанском дивизионе каждый матч – это битва, все борются за плей-офф. Мы – профессионалы, приехали сюда сыграть, устроить шоу для болельщиков. Все ребята классные, всё здорово», — сказал Ткачук после победы в Матче звёзд.

В полуфинале форвард «огоньков» оформил дубль и сделал две результативные передачи, с одной из которых забил Драйзайтль.