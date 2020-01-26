Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

М. Ткачук — о противостоянии с «Эдмонтоном»: таких, наверное, поллиги наберётся

М. Ткачук — о противостоянии с «Эдмонтоном»: таких, наверное, поллиги наберётся
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Калгари Флэймз» и сборной Тихоокеанского дивизиона Мэттью Ткачук рассказал, как ему игралось на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги с игроками «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

«Получил море удовольствия от игры с Макдэвидом и Драйзайтлем. Мы – профессионалы, «Эдмонтон» — не единственная команда, с которой у нас в этом году получаются ожесточённые матчи. Таких, наверное, поллиги наберётся, в Тихоокеанском дивизионе каждый матч – это битва, все борются за плей-офф. Мы – профессионалы, приехали сюда сыграть, устроить шоу для болельщиков. Все ребята классные, всё здорово», — сказал Ткачук после победы в Матче звёзд.

В полуфинале форвард «огоньков» оформил дубль и сделал две результативные передачи, с одной из которых забил Драйзайтль.

В Эдмонтоне появился рекламный щит с форвардом «Калгари» Ткачуком
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020