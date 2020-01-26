Возьмёт ли ЦСКА реванш у «Сибири» и догонит ли «Авангард» «Ак Барс» на Востоке?
Сегодня, 26 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Авангард» — «Металлург» Мг;
— СКА — «Торпедо»;
— ЦСКА — «Сибирь»;
— «Йокерит» — «Нефтехимик».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Центральный матч игрового дня состоится в Балашихе — «Авангард» принимает магнитогорский «Металлург». В случае победы «Авангард» догонит «Ак Барс» в Восточной конференции КХЛ. В Москве ЦСКА встретится с «Сибирью». Соперники в нынешнем сезоне встречались в Новосибирске, и команда Николая Заварухина сломила сопротивление «армейцев».
Уфа выйдет на «Авангард», «Сибирь» начнёт плей-офф дома. Месяц до конца регулярки КХЛ
«Спартак» сыграет с «Йокеритом», а у ЦСКА вновь будет лёгкий старт.
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