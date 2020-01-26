Возьмёт ли ЦСКА реванш у «Сибири» и догонит ли «Авангард» «Ак Барс» на Востоке?

Сегодня, 26 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Авангард» — «Металлург» Мг;

— СКА — «Торпедо»;

— ЦСКА — «Сибирь»;

— «Йокерит» — «Нефтехимик».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Центральный матч игрового дня состоится в Балашихе — «Авангард» принимает магнитогорский «Металлург». В случае победы «Авангард» догонит «Ак Барс» в Восточной конференции КХЛ. В Москве ЦСКА встретится с «Сибирью». Соперники в нынешнем сезоне встречались в Новосибирске, и команда Николая Заварухина сломила сопротивление «армейцев».