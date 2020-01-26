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Пастрняк — о призе MVP Матча звёзд: думал, награду получит игрок из выигравшей команды

Пастрняк — о призе MVP Матча звёзд: думал, награду получит игрок из выигравшей команды
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк прокомментировал получение награды самому ценному игроку Матча звёзд лиги 2020 года. Атлантический дивизион, в составе которого выступал чех, уступил в финале Тихоокеанскому, однако хоккеист набрал 6 (4+2) очков в двух матчах.

«Конечно, удивлён. Не знаю, кто голосует и определяет победителя. Думал, что самый ценный хоккеист окажется из выигравшей команды. Меня так продвинули болельщики, и я бесконечно благодарен им за любовь и доверие. Особенно приятно получить эту награду здесь, перед фанатами в Сент-Луисе.

Что буду делать с этой машиной? Если честно, пока никаких мыслей на этот счёт. Я её только получил, в конце дня. Надо с утра придумать что-то хорошее. Возможно, автомобиль отправится ко мне домой», — цитирует Пастрняка официальный сайт НХЛ.

НХЛ признала Пастрняка самым ценным игроком Матча звёзд 2020 года
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