Кейн — о Матче звёзд НХЛ: не очень приятно, когда тебя освистывают

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн посетовал на недружественное отношение болельщиков во время его выступления в Матче звёзд НХЛ. Событие прошло в Сент-Луисе.



«Всё прошло очень весело. Если честно, не очень приятно, когда тебя освистывают, но противостояние «Чикаго» и «Сент-Луиса» — это огромное и продолжительное соперничество», — цитирует Кейна официальный сайх НХЛ.



Напомним, победителем Матча звёзд НХЛ стала команда Тихоокеанского дивизиона, обыгравшая в финале Атлантический со счётом 5:4. Сам Кейн выступал за команду Центрального дивизиона, которая потерпела поражение в матче 1/2 финала (5:10 от Тихоокеанского).

Самым ценным игроком Матча звёзд НХЛ стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

