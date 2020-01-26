Голкипер «Динамо» Егоров – о 68-летнем вратаре «Крыльев»: такие примеры только радуют

Голкипер московского «Динамо» Алексей Егоров прокомментировал победу в матче за третье место Кубка легенд с «Крыльями Советов» (10:4).
«Самые приятные впечатления от турнира. Приятно видеть боевых товарищей и снова окунуться в атмосферу праздника. Тем более играли на открытой площадке, где другие ощущения и другие эмоции. Рады, что удалось победить в матче за третье место. Супер турнир и прекрасная организация.
Ворота «Крыльев» защищал 68-летний Геннадий Лапшенков? Здорово, что он продолжает играть. Так же, и у нас, Сергей Бабарико в 65 лет играет. Спорт продлевает жизнь. Такие примеры только радуют. Мне бы хотелось как можно дольше выходить на лёд и держать себя в форме. В нашем возрасте нельзя сидеть на диване, потому что здоровья тебе это не прибавит», – сказал голкипер «Динамо» Егоров.
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