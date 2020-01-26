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Бывший директор минского «Динамо» раскритиковал руководство клуба и главного тренера

Бывший директор минского «Динамо» раскритиковал руководство клуба и главного тренера
Хоккей / КХЛ 0

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов негативно отозвался о происходящем в клубе и негативно оценил работу главного тренера «Динамо» Крэйга Вудкрофта.

«Парней уровня Буйницкого, Шаранговича, Лисовца и Хенкеля, какими они были в Минске, на данный момент нет. Говорить, что клуб в этом сезоне «сработал на молодёжь», объективно не приходится. Динамовская молодёжь и с натяжкой — не игроки уровня КХЛ. Возможно, в следующем сезоне один-два молодых будут выглядеть значительно лучше, чем сейчас, такое бывает, но назвать это прорывом язык не повернётся…

Подписав Вудкрофта на два года, менеджмент «Динамо» поставил себя в неприличную позу. А канадцу — по барабану. Он талдычит одно и то же – работа у него такая. Системная", — написал Иванов в «Инстаграме».

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