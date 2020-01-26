ЦСКА досрочно выиграл дивизион Тарасова

ЦСКА после очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги гарантировал себе итоговое первое место в турнирной таблице дивизиона Тарасова. Москвичи сегодня, 26 января, победили «Сибирь» со счётом 3:0.
На 19-й минуте счёт в матче открыл Антон Слепышев. Во втором периоде командам так и не удалось отличиться, а в третьей двадцатиминутке хозяева забросили ещё две шайбы. На 47-й минуте Михаил Григоренко удвоил преимущество москвичей, а уже через две минуты Кирилл Капризов забросил третью шайбу и установил окончательный счёт.
ЦСКА с 80 очками лидирует в турнирной таблице дивизиона Тарасова. Второе место занимает «Локомотив», набравший 58 баллов.
ЦСКА одержал уже пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Сибирь» потерпела второе поражение после шести побед подряд.
- 26 января 2020
-
20:24
-
20:21
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
19:58
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:46
-
19:34
-
19:28
-
19:23
-
19:18
-
19:14
-
19:07
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:10
-
17:33
-
17:16
-
17:03
-
16:35
-
16:18
-
16:13
-
15:31
-
15:05
-
14:35
-
14:13
-
13:34
-
13:22
-
12:58
-
12:45
-
11:49