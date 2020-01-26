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ЦСКА досрочно выиграл дивизион Тарасова

ЦСКА досрочно выиграл дивизион Тарасова
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА после очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги гарантировал себе итоговое первое место в турнирной таблице дивизиона Тарасова. Москвичи сегодня, 26 января, победили «Сибирь» со счётом 3:0.

На 19-й минуте счёт в матче открыл Антон Слепышев. Во втором периоде командам так и не удалось отличиться, а в третьей двадцатиминутке хозяева забросили ещё две шайбы. На 47-й минуте Михаил Григоренко удвоил преимущество москвичей, а уже через две минуты Кирилл Капризов забросил третью шайбу и установил окончательный счёт.

ЦСКА с 80 очками лидирует в турнирной таблице дивизиона Тарасова. Второе место занимает «Локомотив», набравший 58 баллов.

ЦСКА одержал уже пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Сибирь» потерпела второе поражение после шести побед подряд.

ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд
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