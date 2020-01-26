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Немировски: «Торпедо» смогло навязать СКА свой хоккей только в концовке, это было поздно

Немировски: «Торпедо» смогло навязать СКА свой хоккей только в концовке, это было поздно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счётом 4:3. «Торпедо» забросило две шайбы в самой концовке.

«СКА заслужил победу. В первом периоде они хорошо двигались, хорошо двигали шайбу. Мы не были готовы к их скоростям. Только во второй половине третьего периода смогли показать свой хоккей. Это было поздно. Надо было играть так с самого начала. Второй матч подряд мы плохо начинаем игру. Это одна из причин поражения», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одержал вторую победу подряд, питерцы выиграли четыре матча из последних пяти. «Торпедо» потерпело второе поражение после серии из трёх побед.

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