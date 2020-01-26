Ожиганов: СКА создал себе проблем на свою задницу, потом очередная шуга-буга началась

Защитник СКА Игорь Ожиганов подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА одержал победу в матче с «Торпедо» (4:3), пропустив две шайбы в концовке.
«Первые два периода мы доминировали, получалось разрушать давление соперника, выходить из зоны. Всё чётко было, в клюшку. Уже при счёте 4:1 начались какие-то вольности, провалы. Создали проблем на свою задницу, так это можно назвать. В концовке второго периода началось с того, что мы при построении не пойми чем прозанимались, гол не вытекал не из чего. И спонтанный гол они в ответ получили.
Потом очередная шуга-буга началась. Забили два гола в концовке периода? Допустим, повезло. План на третий период был сыграть так же, как играли. Но мы его не выполнили, создали сами себе проблемы», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 26 января 2020
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