Лопырёва — о посещении матча «Авангард» — «Металлург»: теперь я немножечко «ястреб»
Известная телеведущая Виктория Лопырёва поделилась впечатлениями от посещения матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Металлург» (6:1). Лопырёва приняла участие в символическом вбрасывании.
«Сто лет не была на хоккее, и если бы не приглашение «Авангарда», неизвестно когда бы попала. Очень крутая атмосфера! По мне, НХЛ совсем не уступает, разве что трибуны поменьше. Ещё и «Авангард» выиграл 6:1. Теперь я немножечко «Ястреб». Удачи!» — написала Лопырёва в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Лопырёвой.
«Авангард» одержал седьмую победу подряд. Для «Металлург» это поражение стало третьим в пяти последних матчах. «Авангард» после этой победы досрочно гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ.
Очаровательная Лопырёва в свитере «Авангарда» и разгром «Металлурга». Яркие фото с матча
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