Стась — о первой шайбе в сезоне: эмоции переполнили немножко, отпраздную гол с семьёй

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (6:1). В этой встрече Стась забросил первую шайбу в сезоне.

«Конечно, результат команды важнее всего, но в подсознании была заноза, давило, что давно не забивал, ведь хочется забивать, набирать очки. Не только в меньшинстве помогать и специальных функциях, но и результативностью. Так что эмоции переполнили немножко после гола. Отпраздную его с семьёй, конечно.

С «Магниткой» мы сыграли в свой хоккей, атакующий, активный. Старались дать им как можно меньше игры с шайбой. Всё выполнили сегодня, что от нас просили. У нас отличная атмосфера в раздевалке, на победные серии не смотрим, идём от игры к игре. Плей-офф уже близко, расслабляться не будем. Мы уже тренируем модель игры в плей-офф, как можно меньше невынужденных ошибок совершать стараемся», — цитирует Стася РИА «Новости».