Капризов: в ЦСКА на победе в дивизионе Тарасова сильно не зацикливаемся
Форвард ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Москвичи одержали победу со счётом 3:0, а Капризов стал автором одного из голов.
«Хорошо, что нам удалось забросить шайбу в конце первого периода, ведь до этого мы много играли в меньшинстве. Нас прекрасно встретили болельщики, которые создали прекрасную атмосферу на стадионе. Хочу высказать слова благодарности за такую поддержку.
Победа в дивизионе Тарасова? Мы на этом сильно не зацикливаемся. Да, здорово, что идём на первом месте, но сильно об этом не думаем. У нас впереди непростой выезд на Дальний Восток. Также все наши мысли о подготовке к предстоящим играм», — цитирует Капризова РИА «Новости».
ЦСКА досрочно выиграл дивизион Тарасова
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