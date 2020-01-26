Капризов: в ЦСКА на победе в дивизионе Тарасова сильно не зацикливаемся

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Москвичи одержали победу со счётом 3:0, а Капризов стал автором одного из голов.

«Хорошо, что нам удалось забросить шайбу в конце первого периода, ведь до этого мы много играли в меньшинстве. Нас прекрасно встретили болельщики, которые создали прекрасную атмосферу на стадионе. Хочу высказать слова благодарности за такую поддержку.

Победа в дивизионе Тарасова? Мы на этом сильно не зацикливаемся. Да, здорово, что идём на первом месте, но сильно об этом не думаем. У нас впереди непростой выезд на Дальний Восток. Также все наши мысли о подготовке к предстоящим играм», — цитирует Капризова РИА «Новости».