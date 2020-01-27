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Лундквист: какой грустный день. Навсегда легенда! RIP 24

Лундквист: какой грустный день. Навсегда легенда! RIP 24
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист отреагировал на информацию о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Ранее стало известно, что 41-летний Брайант погиб в результате катастрофы вертолёта.

«Какой грустный день. Навсегда легенда! RIP 24» — написал Лундквист в «Твиттере» (орфография сохранена. — Прим. «Чемпионата»).

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Легендарный баскетболист играл под 24-м номером на протяжении значительной части карьеры (после сезона-2005/2006, до этого играл под восьмым).

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По последней информации вместе с Брайантом в вертолёте находилась его 13-летняя дочь Джи Джи. Девочка тоже погибла.
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