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ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта

ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта
Хоккей / Прочие 0

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Ранее стало известно, что 41-летний Брайант погиб в результате катастрофы вертолёта.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и всем поклонникам таланта легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который 26 января погиб вместе с дочерью Джианной в авиакатастрофе в штате Калифорния», — сказано в официальном «твиттере» организации.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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