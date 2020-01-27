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Овечкин – о пропуске матча с «Монреалем»: буду скучать по этой игре, но я думал о будущем

Овечкин – о пропуске матча с «Монреалем»: буду скучать по этой игре, но я думал о будущем
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал пропуск предстоящего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

«Мне особенно нравится Монреаль, нравится играть на этом стадионе, но я ничего не могу поделать. Такие правила. Я буду скучать по этой игре, но я думал о будущем, что будет лучше для меня и моей команды. Перерыв был хорошим, я проводил время со своей семьёй, с моим ребёнком и просто отдыхал», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Российский форвард будет вынужден пропустить матч «Вашингтона» с «Монреалем» из-за обязательной дисквалификации НХЛ. Ранее Овечкин отказался от участия в Матче звёзд НХЛ. По правилам лиги игрок, принимающий такое решение, должен пропустить либо последний матч перед Звёздным уик-эндом, либо первый матч после мероприятия.

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