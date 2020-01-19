После 30 лет Овечкин стал ещё опаснее. В этом возрасте он уже круче Гретцки

Великий русский снайпер не собирается стареть. Тех, кто не верит в его главный рекорд в карьере, становится всё меньше.

Согласитесь, всё-таки приятно осознавать, что на наших глазах творится история. Вы можете как угодно относиться к Александру Овечкину, упрекать его за создание «Putin Team» и благодушное отношение к российскому президенту, вспоминать его не слишком удачную игру за сборную России на крупных и статусных международных турнирах (хотя Ови – трёхкратный чемпион мира), но не признавать того факта, что капитан «Вашингтона» — величайший снайпер в российской хоккейной истории, не получится даже у его самых отчаянных хейтеров. К Овечкину при желании можно зацепиться по разным поводам, но на фоне его высочайших результатов на протяжении всего времени выступлений за «Кэпиталз» это выглядит банальной глупостью и даже отдаёт завистью. Овечкин – уже Великий, и это факт.

Овечкин — 9-й снайпер в истории НХЛ! Догнал Айзермана и стал ещё ближе к рекорду Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил 692-й гол в карьере, обогнал Марио Лемье и догнал ещё одну легенду – Стива Айзермана.

Александр – уникальный спортсмен, какие рождаются крайне редко. Потрясающие физические данные, прирождённое голевое чутьё, характер победителя и удивительный иммунитет к травмам. Это настоящая машина, которая не ломается, и благодаря этому сейчас имеет возможность подняться на недосягаемые для других вершины.

Овечкину выпало играть в ту эпоху, когда талантливым хоккейным снайперам максимально трудно набивать сумасшедшую личную статистику, тем более на стабильном уровне. У вратарей огромная амуниция (даже с учётом периодически происходящих корректировок) и отличная подготовка, в хоккее давно появились топовые защитники, способные остановить практически любую атаку как за счёт индивидуальных действий, так и с помощью отшлифованной до идеала зонной обороны. Развились всевозможные тактики и стратегии, хоккей становится более командной игрой, и у лучших бомбардиров современности количество результативных передач давно убегает от числа забитых голов.

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Казалось бы, Овечкин со своим стилем игры (и учитывая возраст) уже должен был снизить голевую активность, перестроиться под влиянием времени. Он ведь не доминирует на площадке, как Уэйн Гретцки в 80-е или Марио Лемье в 90-е. Он не Коннор Макдэвид, который летает по льду, постоянно владеет шайбой и придумывает моменты для себя и своих партнёров. Овечкин – ярко выраженный финишёр с убойным броском, часто зависимый при этом от того, кто будет отдавать ему передачи. Во многом из-за этого он не забивает пачками за сборную России, где нет Никласа Бэкстрема или Джона Карлсона. А ещё все знают, что на площадке существует «офис Овечкина», откуда он забросил львиную долю своих шайб. Вроде бы довольно много условий и препятствий для того, чтобы Овечкин продолжал забивать невероятное количество голов в наше время. Но в «Вашингтоне» сделали всё, чтобы их фронтмен №1 имел шанс войти в историю, а сам Овечкин и не думает останавливаться. Вполне возможно, что он последний великий снайпер в НХЛ, и сейчас Александр на том этапе карьеры, когда соперничать с ним могут только легенды прошлого.

Великий! У Овечкина два хет-трика подряд, он обходит одну легенду НХЛ за другой 8 голов в трёх последних матчах, 26-й хет-трик в карьере и девятое место в списке лучших снайперов в истории.

Овечкин всегда забивал очень много. В юниорской и молодёжной сборных России, в московском «Динамо», где он дебютировал в 16 лет. Ещё до драфта в НХЛ ни у кого не было сомнений, что в России появился уникальный снайпер, и «Вашингтон» практически не рисковал, когда забирал Александра под первым номером в июне 2004-го. Овечкин был создан для лучшей лиги мира и, конечно, он не стал затягивать с доказательствами. Сезон, в котором ему не удавалось забросить 50 шайб, признавался для Александра неудачным, а приз «Морис Ришар Трофи» стал его визитной карточкой – никто не забивал в современной НХЛ так много. Такое развитие событий ещё можно было предположить, особенно после того, как Овечкин в 2008 году подписал 13-летний контракт, а в 24 года стал капитаном и единоличным центром франшизы «Кэпиталз», вокруг которого в столице США вращалось буквально всё. Но в конце нулевых никак нельзя было представить, что к сроку истечения этого рекордного соглашения Овечкин не только останется в топе НХЛ, но и расцветёт ещё сильнее. Вступит в заочный спор с величайшими хоккеистами всех времён и будет претендовать на то, чтобы догнать по голам самого Гретцки.

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Разумеется, нельзя сказать, что Овечкин раскрылся с возрастом. Но после достижения 32-х лет Александр как будто бы стал ещё опаснее. Мы думали, что в молодости он играл на максимальном уровне, но Ови сумел добавить ещё, и сейчас абсолютно не ясно, где его потолок. Это удивительно и невероятно, ведь у подавляющего большинства обычных спортсменов в таком возрасте наблюдается естественное снижение результатов, а примерно в 35 лет они попадают в категории ветеранов. Овечкин отметит этот юбилей уже в сентябре этого года, но у кого-нибудь повернётся язык сказать, что Александр едет с ярмарки? Напротив, полное ощущение, что он туда только что прибыл.

В 32 года Овечкин выиграл Кубок Стэнли. Долгожданная командная цель была достигнута, присоединившись к многочисленным индивидуальным достижениям, Александр достиг истинного величия. Можно было подумать, что капитан «Вашингтона» слегка притормозит после такого, но у Овечкина, наоборот, открылось второе дыхание.

После достижения этого возраста он не просто продолжил забивать пачками, а стал штамповать хет-трики. С начала сезона-2017/18 Овечкин трижды оформлял два «трюка со шляпой» подряд, чего с более молодым Александром не случалось никогда. В октябре 2017 года пострадали «Оттава» и «Монреаль», в декабре 2018-го — «Детройт» и «Каролина», в январе 2020-го – «Нью-Джерси» и «Айлендерс».

Все хет-трики Овечкина в НХЛ

Овечкину 34 года, и именно сейчас он показывает наиболее стабильную результативность в карьере. В трёх последних играх с «Каролиной», «Нью-Джерси» и «Айлендерс» Александр забил восемь голов, и впервые за всё время своего выступления в «Вашингтоне» Ови забросил больше одной шайбы в трёх матчах подряд. До рекорда Гретцки великому русскому снайперу ещё очень далеко (сейчас разрыв составляет 202 гола), но в самом расцвете сил Овечкин неудержим и уже сравнялся с лучшим игроком в истории хоккея по количеству шайб после 30 лет. При этом Гретцки, разменяв четвёртый десяток, ощутимо пошел на спад и потратил на 217 голов 640 матчей, в то время как Овечкин, похоже, только разгоняется и показывает куда более прогрессивную динамику.

Овечкин сравнялся с Гретцки по голам в НХЛ после 30 лет

Об этом же говорят и другие цифры статистики, которыми нас щедро снабжают в Северной Америке. Согласно им, Овечкин сейчас идёт на то, чтобы преодолеть дистанцию от 600 до 700 голов всего за 159 матчей. Если это произойдёт, то это будет лучший показатель среди всех игроков, забивавших 700 шайб за карьеру в НХЛ, а ещё вторым по скорости сотенным «скачком» для самого Александра. Быстрее он проходил только путь от сотой до двухсотой шайбы, когда ему было 22-23 года.

Всё это только доказывает, что стареть в хоккейном плане Овечкин не собирается, а относительная близость к вечному рекорду Гретцки и колоссальное внимание мировой хоккейной общественности к каждой игре «Вашингтона» не только не мешает Александру, но ещё и подстёгивает его. Он спокойно и правильно относится к тому факту, что он давно стал великим снайпером, и планомерно идёт к званию Величайшего. Сейчас Ови, возможно, как никогда уверен в своих силах, у него всё прекрасно в жизни, и он готов и дальше творить историю. И кажется, что ради грандиозной цели, он действительно готов играть хоть до 50 лет, ведь возраст для уникальных спортсменов никакая не помеха, а лишь возможность творить как можно дольше.