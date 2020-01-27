Гретцки — о гибели Брайанта: нет слов, чтобы описать наш шок и печаль

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки прокомментировал гибель баскетболиста Коби Брайанта, разбившегося в вертолётной авиакатастрофе.



«У меня и Джанет нет слов, что описать наш шок и печаль по поводу трагической кибели Коби Брайанта. Молимся за него и его семью», — написал Гретцки в «Твиттере».



Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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