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Гретцки — о гибели Брайанта: нет слов, чтобы описать наш шок и печаль

Гретцки — о гибели Брайанта: нет слов, чтобы описать наш шок и печаль
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки прокомментировал гибель баскетболиста Коби Брайанта, разбившегося в вертолётной авиакатастрофе.

«У меня и Джанет нет слов, что описать наш шок и печаль по поводу трагической кибели Коби Брайанта. Молимся за него и его семью», — написал Гретцки в «Твиттере».

Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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