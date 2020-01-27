Хартикайнен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Теэму Хартикайнен подписал новый контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», информирует официальный сайт клуба из Башкортостана. Новое соглашение с 29-летним финским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/2022.



Всего в текущем сезоне Хартикайнен принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 32 (19+13) балла.



Хартикайнен — участник юниорского чемпионата мира (2008), участник молодёжного чемпионата мира (2009, 2010), серебряный призёр чемпионата России (2013/2014), бронзовый призёр чемпионата КХЛ (2013/2014, 2015/16, 2018/2019), участник чемпионата мира (2015).



Всего в КХЛ нападающий провёл 440 матчей, набрав 314 (134+180) очков при показателе полезности «+68» и 229 штрафных минутах.

Умарк хочет уйти из «Салавата». Кто ещё из топ-легионеров может покинуть КХЛ? Сразу у нескольких звёздных иностранцев заканчиваются контракты. И не факт, что они подпишут новые.