Юрзинов: первые два периода «Трактор» уступал «Ак Барсу» в движении, нахватал удалений

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 4:2.
«Первые два периода уступали сопернику в движении, нахватали удалений. В третьем отрезке проявили характер, боролись до конца. Спасибо болельщикам за поддержку», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Уже на 1-й минуте встречи Эмиль Галимов вывел казанцев вперёд. В начале второго периода Дмитрий Воронков удвоил преимущество «Ак Барса». Вскоре Галимов оформил дубль, а уже в третьем периоде Воронков тоже записал на свой счёт вторую заброшенную шайбу.
В середине третьего периода «Трактору» удалось немного сократить отставание благодаря шайбе Кристиана Томаса. А уже в концовке Игорь Исаев забросил вторую шайбу хозяев.
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