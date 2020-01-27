Юрзинов: первые два периода «Трактор» уступал «Ак Барсу» в движении, нахватал удалений

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 4:2.

«Первые два периода уступали сопернику в движении, нахватали удалений. В третьем отрезке проявили характер, боролись до конца. Спасибо болельщикам за поддержку», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Уже на 1-й минуте встречи Эмиль Галимов вывел казанцев вперёд. В начале второго периода Дмитрий Воронков удвоил преимущество «Ак Барса». Вскоре Галимов оформил дубль, а уже в третьем периоде Воронков тоже записал на свой счёт вторую заброшенную шайбу.

В середине третьего периода «Трактору» удалось немного сократить отставание благодаря шайбе Кристиана Томаса. А уже в концовке Игорь Исаев забросил вторую шайбу хозяев.