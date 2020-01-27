Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фрейзер: игроки «Куньлуня» не думают на льду, мне трудно сказать, в чём причина

Фрейзер: игроки «Куньлуня» не думают на льду, мне трудно сказать, в чём причина
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу москвичей, при этом пять шайб «Спартак» забросил в третьем периоде.

«Мы не думаем на льду. Мне трудно сказать, в чём причина — то ли усталость, то ли неспособность принять правильное решение в каких-то моментах. В ключевые моменты мы принимаем неправильные решения», — цитирует Фрейзера ТАСС.

«Спартак» одержал третью победу подряд. «Куньлунь Ред Стар» проиграл во втором матче подряд после серии из трёх побед.

«Куньлунь», набрав в 55 матчах 57 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Спартак» вырвал победу в матче с «Куньлунем», забросив пять шайб в третьем периоде
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020