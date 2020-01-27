Фрейзер: игроки «Куньлуня» не думают на льду, мне трудно сказать, в чём причина
Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу москвичей, при этом пять шайб «Спартак» забросил в третьем периоде.
«Мы не думаем на льду. Мне трудно сказать, в чём причина — то ли усталость, то ли неспособность принять правильное решение в каких-то моментах. В ключевые моменты мы принимаем неправильные решения», — цитирует Фрейзера ТАСС.
«Спартак» одержал третью победу подряд. «Куньлунь Ред Стар» проиграл во втором матче подряд после серии из трёх побед.
«Куньлунь», набрав в 55 матчах 57 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Спартак» вырвал победу в матче с «Куньлунем», забросив пять шайб в третьем периоде
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