Фрейзер: игроки «Куньлуня» не думают на льду, мне трудно сказать, в чём причина

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу москвичей, при этом пять шайб «Спартак» забросил в третьем периоде.

«Мы не думаем на льду. Мне трудно сказать, в чём причина — то ли усталость, то ли неспособность принять правильное решение в каких-то моментах. В ключевые моменты мы принимаем неправильные решения», — цитирует Фрейзера ТАСС.

«Спартак» одержал третью победу подряд. «Куньлунь Ред Стар» проиграл во втором матче подряд после серии из трёх побед.

«Куньлунь», набрав в 55 матчах 57 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.