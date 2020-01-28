Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Монреаля» Питри в матче с «Вашингтоном» забил гол в собственные ворота. Видео

Защитник «Монреаля» Питри в матче с «Вашингтоном» забил гол в собственные ворота. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них четвёртой кряду.

Заброшенными шайбами в составе «Вашингтона» отметились Том Уилсон, Трэвис Бойд, Якуб Врана и Никлас Бекстрём. Шайба Бойда получилась довольно курьёзной. Американский нападающий пытался сыграть на добивании после броска Ларса Эллера, шайба выскочила на дальнюю штангу, где находился защитник «Монраеля» Джефф Питри. Американец попытался остановить шайбу коньком, но вместо этого переправил её в ворота Кэри Прайса.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на площадке 14 минут и 14 секунд и отметился результативной передачей, набрав 43-е (16+27) очко в 47 матчах сезона. Его показатель полезности в этой встрече составил «+1». Евгений прервал четырёхматчевую серию без очков.

«Вашингтон» одержал 4-ю победу кряду, обыграв «Монреаль». У Кузнецова – передача и «+1»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020