Защитник «Монреаля» Питри в матче с «Вашингтоном» забил гол в собственные ворота. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них четвёртой кряду.

Заброшенными шайбами в составе «Вашингтона» отметились Том Уилсон, Трэвис Бойд, Якуб Врана и Никлас Бекстрём. Шайба Бойда получилась довольно курьёзной. Американский нападающий пытался сыграть на добивании после броска Ларса Эллера, шайба выскочила на дальнюю штангу, где находился защитник «Монраеля» Джефф Питри. Американец попытался остановить шайбу коньком, но вместо этого переправил её в ворота Кэри Прайса.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на площадке 14 минут и 14 секунд и отметился результативной передачей, набрав 43-е (16+27) очко в 47 матчах сезона. Его показатель полезности в этой встрече составил «+1». Евгений прервал четырёхматчевую серию без очков.