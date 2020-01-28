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Реализованный буллит Гусева принёс «Дэвилз» победу в матче с «Оттавой»

Реализованный буллит Гусева принёс «Дэвилз» победу в матче с «Оттавой»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

В составе хозяев отличились Тайлер Эннис, Владислав Наместников и Крис Тирни. У «Дэвилз» — Дэймон Сиверсон, Кевин Руни и Кайл Палмьери, а победный буллит на счету Никиты Гусева.

Видео буллита можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отличился 10-й заброшенной шайбой в сезоне, при этом забив в меньшинстве. Он провёл на льду 18 минут и 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Это уже третий его гол, забитый в меньшинстве. Он является одним из лидеров НХЛ по данному показателю.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Форвард «Дэвилз» Никита Гусев провёл на площадке 18 минут и 5 секунд и отметился 1 результативной передачей и победным буллитом, завершив встречу с показателем полезности «-1». Теперь на его счету 30 (9+21) очков в 46 матчах нынешнего сезона.

«Оттава Сенаторз», набрав 43 очка в 49 матчах, занимает 14-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси Дэвилз» (43) – 15-е.

В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Сиверсон (Братт, Гусев) – 08:23' (5x4)   1:1 Эннис (Ткачук, Батерсон) – 18:42' (5x4)   1:2 Руни (Грин, Мюллер) – 24:28' (5x5)   2:2 Наместников (Хейнси) – 49:06' (4x5)   3:2 Тирни (Браун, Демело) – 49:41' (4x5)   3:3 Палмьери (Братт, Хишир) – 56:39' (5x5)   3:4 Гусев – 65:00' (ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Сандин) – 04:13' (5x5)   1:1 Гранлунд (Дюшейн, Форсберг) – 04:53' (5x5)   1:2 Хайман (Марнер, Бэрри) – 07:12' (5x5)   1:3 Сандин (Керфут, Нюландер) – 24:41' (5x5)   1:4 Спецца (Холл, Хайман) – 32:17' (5x5)   2:4 Арвидссон (Экхольм, Бонино) – 52:52' (5x5)   2:5 Мэттьюс – 58:28' (en)
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