Реализованный буллит Гусева принёс «Дэвилз» победу в матче с «Оттавой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.
В составе хозяев отличились Тайлер Эннис, Владислав Наместников и Крис Тирни. У «Дэвилз» — Дэймон Сиверсон, Кевин Руни и Кайл Палмьери, а победный буллит на счету Никиты Гусева.
Видео буллита можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отличился 10-й заброшенной шайбой в сезоне, при этом забив в меньшинстве. Он провёл на льду 18 минут и 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Это уже третий его гол, забитый в меньшинстве. Он является одним из лидеров НХЛ по данному показателю.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Форвард «Дэвилз» Никита Гусев провёл на площадке 18 минут и 5 секунд и отметился 1 результативной передачей и победным буллитом, завершив встречу с показателем полезности «-1». Теперь на его счету 30 (9+21) очков в 46 матчах нынешнего сезона.
«Оттава Сенаторз», набрав 43 очка в 49 матчах, занимает 14-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси Дэвилз» (43) – 15-е.
В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 5:2.
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