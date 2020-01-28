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Мэттьюс опередил Овечкина в гонке снайперов НХЛ и сократил отставание от Пастрняка

Мэттьюс опередил Овечкина в гонке снайперов НХЛ и сократил отставание от Пастрняка
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 5:2. Окончательный счёт установил форвард «кленовых листьев» Остон Мэттьюс, поразивший пустые ворота «хищников».

Для американского нападающего этот гол стал 35-м в нынешнем сезоне, благодаря чему Остон вышел на чистое второе место в гонке снайперов. Мэттьюс опередил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, отличившегося 34 раза.

Первое место продолжает занимать нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, в активе которого 37 точных бросков. Рубеж в 30 голов в этом чемпионате на данный момент покорился ещё только форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону (30).

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Конкуренция за трофей для главного снайпера лиги очень высока.
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