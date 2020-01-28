40-летний Марло обогнал Лефлёра и догнал Модано по голам за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Анахайм Дакс». После второго периода хозяева впереди — 3:1.
Дубль в составе команды Боба Бугнера оформил нападающий Патрик Марло. Вторая шайба в матче для 40-летнего форварда стала 561-й за карьеру в НХЛ. Марло вышел на 25-е место по заброшенным шайбам, повторив результат Майка Модано и превзойдя достижение Ги Лефлёра (560).
Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз».
После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.
После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.
Марло стал первым игроком в истории «Сан-Хосе», набравшим 1100 очков за клуб
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