Результаты матчей НХЛ за 27 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя шесть матчей. Это был первый игровой день после перерыва на Матч звёзд, который прошёл в Сент-Луисе.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:4. Гости продлили победную серию до четырёх матчей.

«Оттава Сенаторз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4 Б.

«Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2 ОТ.

«Нэшвилл Предаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5.

«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» — 3:1.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс» — 4:2. Хозяева прервали трёхматчевую серию поражений, а гости не смогли продлить победную серию до трёх матчей.