Результаты матчей НХЛ за 27 января 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя шесть матчей. Это был первый игровой день после перерыва на Матч звёзд, который прошёл в Сент-Луисе.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:4. Гости продлили победную серию до четырёх матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Питри (Татар, Сканделла) – 01:55' (5x5) 1:1 Уилсон (Врана, Оши) – 18:30' (5x4) 1:2 Бойд (Эллер, Лайпсик) – 22:03' (5x5) 1:3 Врана (Оши, Кузнецов) – 34:51' (5x5) 2:3 Уис (Судзуки, Казинс) – 47:30' (5x5) 2:4 Бекстрём (Хагелин, Уилсон) – 59:37' (en)
«Оттава Сенаторз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4 Б.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Сиверсон (Братт, Гусев) – 08:23' (5x4) 1:1 Эннис (Ткачук, Батерсон) – 18:42' (5x4) 1:2 Руни (Грин, Мюллер) – 24:28' (5x5) 2:2 Наместников (Хейнси) – 49:06' (4x5) 3:2 Тирни (Браун, Демело) – 49:41' (4x5) 3:3 Палмьери (Братт, Хишир) – 56:39' (5x5) 3:4 Гусев – 65:00' (ПБ)
«Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2 ОТ.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Кучеров, Рутта) – 33:41' (5x5) 1:1 Гурьянов (Сегин, Линделль) – 37:49' (5x5) 2:1 Бенн (Комо) – 49:06' (5x5) 2:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 58:34' (6x5) 3:2 Бенн – 62:07' (3x3)
«Нэшвилл Предаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Сандин) – 04:13' (5x5) 1:1 Гранлунд (Дюшейн, Форсберг) – 04:53' (5x5) 1:2 Хайман (Марнер, Бэрри) – 07:12' (5x5) 1:3 Сандин (Керфут, Нюландер) – 24:41' (5x5) 1:4 Спецца (Холл, Хайман) – 32:17' (5x5) 2:4 Арвидссон (Экхольм, Бонино) – 52:52' (5x5) 2:5 Мэттьюс – 58:28' (en)
«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» — 3:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сэнфорд (Перрон) – 03:06' (5x5) 1:1 Миллер (Танев, Виртанен) – 22:16' (5x5) 2:1 Миллер (Виртанен, Петтерссон) – 31:12' (5x5) 3:1 Хорват (Эрикссон, Танев) – 59:59' (en)
«Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс» — 4:2. Хозяева прервали трёхматчевую серию поражений, а гости не смогли продлить победную серию до трёх матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Ноэсен (Келльман) – 01:55' (5x5) 2:0 Марло – 04:35' (5x5) 2:1 Каше (Гудбрансон) – 29:04' (4x5) 3:1 Марло (Диллон) – 35:32' (5x5) 4:1 Ноэсен (Карлссон, Гэмбрелл) – 42:28' (5x5) 4:2 Ритчи (Стил, Линдхольм) – 58:07' (5x4)
«Кто этот маг?» Вратарь «Оттавы» не понял, как Гусев забил ему на буллите
«Оттаву» не спасли даже два гола в меньшинстве, забитые за 35 секунд.
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