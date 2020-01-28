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Продлит ли «Авангард» победную серию и обеспечит ли московское «Динамо» место в плей-офф?

Продлит ли «Авангард» победную серию и обеспечит ли московское «Динамо» место в плей-офф?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 28 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы матчей дня:

— «Амур» — «Салават Юлаев»
— «Авангард» — «Нефтехимик»
— «Динамо» Москва — «Торпедо»
— СКА — «Динамо» Минск
— «Динамо» Рига — «Сибирь».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Омский «Авангард» подходит ко встрече с «Нефтехимиком» с семиматчевой победной серией. В случае восьмой победы кряду команда Боба Хартли догонит «Ак Барс» в Восточной конференции КХЛ. Московское «Динамо» сегодня может досрочно обеспечить путёвку в плей-офф, для этого хватит одного очка.

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