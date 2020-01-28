Ковальчук — о поражении: я бы не сказал, что у «Вашингтона» было преимущество

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).

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«Я бы не сказал, что у них было преимущество над нами. Второй период нам не очень удался, но в первом и третьем мы играли действительно хорошо. Впрочем, этого недостаточно», — цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Ковальчук не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 21 минуту и 17 секунд.

«Вашингтон», набрав 73 очка в 50 матчах, лидирует в Восточной конференции. «Монреаль» с 51 баллом занимает 12-е место на Востоке.

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