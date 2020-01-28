Врана: дело не только во мне, у нас хорошее взаимопонимание с Кузнецовым и Оши

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:2) прокомментировал личную результативную серию из девяти матчей.

«У нашего звена хорошее взаимопонимание, мы постоянно создаём моменты. В этом месяце с голами больше везёт мне, но всё может измениться. Покуда мы создаём опасные моменты, отличиться может любой. Так что дело не только во мне», — сказал Врана, играющий в звене с Кузнецовым и Оши.

В эпизоде с третьим голом «столичных», автором которого стал Врана, а гол стал победным, Кузнецов активно прессинговал в чужой зоне защитника «Монреаля» Ши Уэбера, вынудив того потерять шайбу, после чего отдал голевую передачу, лёжа на льду.