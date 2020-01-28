Хованов: Капризов будет играть за «Миннесоту». Нет смысла делать из этого интригу

Нападающий «Айовы Уайлд» Александр Хованов выразил уверенность, что в следующем сезоне Кирилл Капризов будет играть за «Миннесоту Уайлд».
«До болезни шёл в топ-15 первого раунда, в какой-то момент даже был в топ-5. Но желтуха испугала большинство клубов. Они не могли рисковать. Решили с агентом, что если меня выберут до четвёртого раунда, то это будет хороший результат. Так и случилось. Так что доволен, как всё прошло. Даже играя на приставке в НХЛ, никогда бы в жизни не выбрал «Миннесоту». Для меня это всегда была серая, средняя команда без ярких звёзд. Надеюсь, мы с Капризовым заставим как минимум россиян говорить о «Уайлд». На самом деле благодарен руководству клуба за доверие.
Приедет ли Капризов в следующем сезоне? Видел его хитрую улыбку. Думаю, уже ни для кого не секрет, что Кирилл в следующем сезоне будет выступать за «Миннесоту». Надеюсь, он на меня не обидится, что я это сказал. Но делать из этого какую-то интригу, мне кажется, нет смысла. Часто с ним переписываемся. Он много расспрашивает об Америке. Было бы круто, если бы нас поставили в одно звено», — цитирует Хованова сайт «Матч ТВ».
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