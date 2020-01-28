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ФХР объявила состав олимпийской сборной России на турнир в Словакии

ФХР объявила состав олимпийской сборной России на турнир в Словакии
Хоккей / Прочие 0

Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды на турнир в Словакии, где команде предстоит сыграть со сборными Беларуси и Словакии.

Вратари: Алексей Мельничук (СКА), Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Николай Демидов («Сибирь»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Даниил Мироманов (СКА), Вадим Кудако, Макар Хабаров (оба – «Северсталь»), Аким Тришин («Спартак»), Александр Яковенко («Юкурит», Финляндия).

Нападающие: Артём Манукян («Авангард»), Артём Швец-Роговой (СКА), Павел Порядин («Нефтехимик»), Илья Талалуев («Спартак»), Данила Моисеев («Витязь»), Егор Морозов («Северсталь»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба – ЦСКА), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Кирилл Слепец («Динамо» Р), Илья Круглов («Динамо» Мск), Николай Коваленко («Локомотив»), Родион Амиров («Салават Юлаев»).

Тренерский штаб отправится в Словакию в следующем составе: главный тренер – Олег Браташ, тренеры – Константин Горовиков, Владимир Малахов, тренер вратарей – Николай Хабибулин.

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