ФХР объявила состав олимпийской сборной России на турнир в Словакии

Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды на турнир в Словакии, где команде предстоит сыграть со сборными Беларуси и Словакии.



Вратари: Алексей Мельничук (СКА), Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Федотов («Трактор»).



Защитники: Николай Демидов («Сибирь»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Даниил Мироманов (СКА), Вадим Кудако, Макар Хабаров (оба – «Северсталь»), Аким Тришин («Спартак»), Александр Яковенко («Юкурит», Финляндия).



Нападающие: Артём Манукян («Авангард»), Артём Швец-Роговой (СКА), Павел Порядин («Нефтехимик»), Илья Талалуев («Спартак»), Данила Моисеев («Витязь»), Егор Морозов («Северсталь»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба – ЦСКА), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Кирилл Слепец («Динамо» Р), Илья Круглов («Динамо» Мск), Николай Коваленко («Локомотив»), Родион Амиров («Салават Юлаев»).



Тренерский штаб отправится в Словакию в следующем составе: главный тренер – Олег Браташ, тренеры – Константин Горовиков, Владимир Малахов, тренер вратарей – Николай Хабибулин.