Гулявцев: игроки «Амура» сражались, несмотря ни на что

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2).
«Хороший матч, который провели с отличным настроем и самоотдачей. Ключевым, я думаю, был второй период, в котором у нас была масса удалений – два раза втроём играли. Это был ключевой момент, мы хорошо отоборонялись. У нас получились сегодня первый и третий периоды, хотя во втором периоде у нас была ближняя лавка и мы должны были больше играть в атаке, но удаления ломали это. Хочу поблагодарить ребят, они, несмотря ни на что, сражались и отдавались игре весь матч. Отдельное спасибо болельщикам – опять полная арена, это очень приятно. Они молодцы, что нас поддерживают. Готовимся к следующей игре», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 28 января 2020
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