Пашнин: выводы сделаем чуть позже. Сейчас надо просто восстановиться

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (2:4).
«Непростая игра, мы плохо начали первый период. Пришлось догонять соперника, но не смогли и получили ещё пару контратак, пропустили шайбы, поэтому и проиграли. Не держали в голове завтрашний матч, настраивались на сегодняшнюю игру. Мы всегда настраиваемся на каждый последующий матч.
Выводы сделаем чуть позже. Сейчас просто надо восстановиться», — цитирует защитника официальный сайт клуба.
Хозяева открыли счёт уже на второй минуте первого периода, отличился Кирилл Рассказов. Спустя 10 минут «Амур» упрочил перевес в счёте усилиями Владислава Ушенина. В середине второго периода гости отыграли одну шайбу после точного броска Дмитрия Кугрышева. Ключевым моментом матча стал двухминутный отрезок в середине третьего периода, когда в ворота гостей влетело две шайбы. С интервалом в 108 секунд отличились Александр Горшков и Игорь Руденков. Шайба Линуса Умарка на последней минуте матча на исход встречи повлиять уже не могла.
- 28 января 2020
-
18:33
-
18:20
-
18:00
-
17:30
-
17:16
-
16:46
-
16:30
-
16:27
-
16:20
-
16:07
-
15:57
-
15:40
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:32
-
14:17
-
14:05
-
13:38
-
13:10
-
13:01
-
12:40
-
12:15
-
12:01
-
11:45
-
11:29
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
10:01
-
09:35
-
09:13
-
09:05
-
09:00
-
09:00