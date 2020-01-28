Пашнин: выводы сделаем чуть позже. Сейчас надо просто восстановиться

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (2:4).



«Непростая игра, мы плохо начали первый период. Пришлось догонять соперника, но не смогли и получили ещё пару контратак, пропустили шайбы, поэтому и проиграли. Не держали в голове завтрашний матч, настраивались на сегодняшнюю игру. Мы всегда настраиваемся на каждый последующий матч.



Выводы сделаем чуть позже. Сейчас просто надо восстановиться», — цитирует защитника официальный сайт клуба.



Хозяева открыли счёт уже на второй минуте первого периода, отличился Кирилл Рассказов. Спустя 10 минут «Амур» упрочил перевес в счёте усилиями Владислава Ушенина. В середине второго периода гости отыграли одну шайбу после точного броска Дмитрия Кугрышева. Ключевым моментом матча стал двухминутный отрезок в середине третьего периода, когда в ворота гостей влетело две шайбы. С интервалом в 108 секунд отличились Александр Горшков и Игорь Руденков. Шайба Линуса Умарка на последней минуте матча на исход встречи повлиять уже не могла.

«Салават» проиграл 14 матчей из последнего 21. Трёхматчевой победной серии нет с ноября