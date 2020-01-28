СКА — «Динамо» Мн: хозяева забили трижды за первые шесть минут

Петербургский СКА удачно начал домашнюю встречу с минским «Динамо». Уже к шестой минуте счёт стал 3:0 в пользу «армейцев», точными бросками отметились Максим Карпов, Иван Морозов и Ярно Коскиранта.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Динамо-Минск»:
Тейлор (Осипков); Морроу – Готовец, Павлович (А) – Китаров – Паре;
Знахаренко – Денисов, Принс – Спунер – Аносов;
Граньяни (А) – Ерёменко, Дадонов – Демков – Дроздов;
Достанко – Мартынов, А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Белов (А) – Бенгтссон, Ткачёв – Лехтеря (А) – Якупов;
Токранов – Ожиганов, Карпов – Кеммпайнен – Кетов (К);
Дыбленко – Зуб, Кузьменко – Коскиранта – Глотов;
Галенюк, Швец-Роговой, Марченко – Морозов – Подколзин.
- 28 января 2020
-
19:52
-
19:41
-
19:14
-
18:33
-
18:20
-
18:00
-
17:30
-
17:16
-
16:46
-
16:30
-
16:27
-
16:20
-
16:07
-
15:57
-
15:40
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:32
-
14:17
-
14:05
-
13:38
-
13:10
-
13:01
-
12:40
-
12:15
-
12:01
-
11:45
-
11:29
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
10:01
-
09:35
-
09:13