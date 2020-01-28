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СКА — «Динамо» Мн: хозяева забили трижды за первые шесть минут

СКА — «Динамо» Мн: хозяева забили трижды за первые шесть минут
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА удачно начал домашнюю встречу с минским «Динамо». Уже к шестой минуте счёт стал 3:0 в пользу «армейцев», точными бросками отметились Максим Карпов, Иван Морозов и Ярно Коскиранта.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо-Минск»:

Тейлор (Осипков); Морроу – Готовец, Павлович (А) – Китаров – Паре;
Знахаренко – Денисов, Принс – Спунер – Аносов;
Граньяни (А) – Ерёменко, Дадонов – Демков – Дроздов;
Достанко – Мартынов, А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович.

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Белов (А) – Бенгтссон, Ткачёв – Лехтеря (А) – Якупов;
Токранов – Ожиганов, Карпов – Кеммпайнен – Кетов (К);
Дыбленко – Зуб, Кузьменко – Коскиранта – Глотов;
Галенюк, Швец-Роговой, Марченко – Морозов – Подколзин.

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