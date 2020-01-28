НХЛ изучает возможность проведения матчей в России. Кандидаты — «Вашингтон» и «Сент-Луис»
Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о возможном проведении матчей Национальной хоккейной лиги в России.
«Руководство НХЛ рассматривало возможность проведения матчей в России в сезоне-2020/2021. Лига не даёт комментариев, но, согласно слухам, это вряд ли произойдёт. Лига продолжает изучать возможность проведения таких матчей в сезоне-2021/2022. Потенциальные участники — »Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Надеюсь, что это произойдёт. Такой матч станет отличной витриной лиги», — написал Фридман в «Твиттере».
Напомним, НХЛ старается проводить вынесенные матчи в каждом сезоне. Ранее матчи лиги принимали Стокгольм, Хельсинки, Берлин, Берн и другие европейские города.
НХЛ против локаута! Теперь звёзды хоккея не приедут в Россию?
Последнее слово за самими игроками.
Читайте также
- 28 января 2020
-
21:37
-
21:18
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
19:52
-
19:41
-
19:14
-
18:33
-
18:20
-
18:00
-
17:30
-
17:16
-
16:46
-
16:30
-
16:27
-
16:20
-
16:07
-
15:57
-
15:40
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:32
-
14:17
-
14:05
-
13:38
-
13:10
-
13:01
-
12:40
-
12:15
-
12:01
-
11:45
-
11:29
-
11:15
Партнерский контент