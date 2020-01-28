Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ изучает возможность проведения матчей в России. Кандидаты — «Вашингтон» и «Сент-Луис»

НХЛ изучает возможность проведения матчей в России. Кандидаты — «Вашингтон» и «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о возможном проведении матчей Национальной хоккейной лиги в России.

«Руководство НХЛ рассматривало возможность проведения матчей в России в сезоне-2020/2021. Лига не даёт комментариев, но, согласно слухам, это вряд ли произойдёт. Лига продолжает изучать возможность проведения таких матчей в сезоне-2021/2022. Потенциальные участники — »Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Надеюсь, что это произойдёт. Такой матч станет отличной витриной лиги», — написал Фридман в «Твиттере».

Напомним, НХЛ старается проводить вынесенные матчи в каждом сезоне. Ранее матчи лиги принимали Стокгольм, Хельсинки, Берлин, Берн и другие европейские города.

НХЛ против локаута! Теперь звёзды хоккея не приедут в Россию?
Последнее слово за самими игроками.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020