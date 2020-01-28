НХЛ изучает возможность проведения матчей в России. Кандидаты — «Вашингтон» и «Сент-Луис»

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о возможном проведении матчей Национальной хоккейной лиги в России.



«Руководство НХЛ рассматривало возможность проведения матчей в России в сезоне-2020/2021. Лига не даёт комментариев, но, согласно слухам, это вряд ли произойдёт. Лига продолжает изучать возможность проведения таких матчей в сезоне-2021/2022. Потенциальные участники — »Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Надеюсь, что это произойдёт. Такой матч станет отличной витриной лиги», — написал Фридман в «Твиттере».



Напомним, НХЛ старается проводить вынесенные матчи в каждом сезоне. Ранее матчи лиги принимали Стокгольм, Хельсинки, Берлин, Берн и другие европейские города.

НХЛ против локаута! Теперь звёзды хоккея не приедут в Россию? Последнее слово за самими игроками.