Вудкрофт: разочаровывает, что Минск не попал в плей-офф. Не так себе это представляли

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча со СКА (0:5).



«СКА показал свой класс. Мы выглядели слишком нервными, показывали слишком много уважения. Первая смена была показательной в этом плане, мы не очень удачно действовали на вбрасывании и позволили реализовать первый же момент. Потом мы снова неудачно действовали на вбрасывании, допустили потерю и позволили сопернику забить второй гол. Где-то волновались, были не готовы к такому давлению, старт получился скомканным. Хотя знали, что СКА будет так играть, это их стиль, но всё равно были не готовы.

Потом смогли наладить свою игру, второй и третий период провели неплохо, но класс игроков СКА сделал своё дело. Такие команды, как СКА, должны служить нам отличным примером для наших игроков того, каким игроком надо быть, чтобы быть в топе КХЛ, как надо относиться к своей работе, насколько быстро надо двигать шайбу, чтобы быть в топе КХЛ.



Очень разочаровывает, что мы не попали в плей-офф, мы не это мы представляли в начале сезона. Знали, что это будет тяжёлый сезон из-за нашей молодости, из-за того, в какой спешке мы собирали команду. Надеялись на то, что у нас получится чуть больше, чем получилось в итоге. Пока выводы делать рано, могу сказать, что мы очень разочарованы», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА разгромил минское «Динамо». Белорусский клуб потерял шансы на плей-офф