Исаев: прошлый сезон у «Трактора» был не такой как этот, но в том же стиле

Защитник «Трактора» Игорь Исаев выразил признательность болельщикам челябинского клуба, которые продолжают поддерживать команду, несмотря на турнирное положение.
«Прошлый сезон у нас был не такой как этот, но в том же стиле. Мы мало забивали, тяжело выигрывали и нас всё равно люди поддерживали, приезжали. Когда ты проигрываешь матчи и тебе нужно поблагодарить болельщиком, то порой перед ними очень неудобно. Мне некомфортно от того, что люди приехали посмотреть и поддержать, отдали свои силы и время.
А когда ты не оправдываешь ожидания, проигрываешь – тебе неудобно перед ними, потому что хоккей – это игра, игра для болельщиков, они приходят и смотрят. Но большая благодарность им. Для меня всегда было удивлением, как люди там могут жить хоккеем, приезжать, болеть даже в самые тяжёлые периоды», — цитирует Исаева пресс-служба клуба.
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