Рирден — о достижениях Овечкина: получаем огромное удовольствие от того, что происходит

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о снайперских достижениях капитана столичной команды Александра Овечкина. Ранее российский нападающий вышел на девятое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

«Он оставляет позади членов Зала хоккейной славы, суперзвёзд. Это привлекает внимание, все начинают говорить: «Сегодня он обогнал настоящую легенду». Никто не говорит заранее, что через две игры он может сделать то или это. И перед матчем мы об этом не говорим.

Мы обсуждаем его достижения после игры. Ребята понимают, что происходит. Так что мы собираем шайбы и всякое такое. В любом случае мы получаем огромное удовольствие от того, что происходит у нас на глазах. Это особенный период», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.