Уилсон: таких, как Овечкин, больше нет. Никто не сравнится с ним. Даже в будущем

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о снайперских достижениях капитана столичной команды Александра Овечкина. Ранее российский нападающий вышел на девятое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

«Пожалуй, его можно считать одним из величайших хоккеистов всех времен. Здорово, что мы из первых рядов наблюдаем, как он творит историю. Такое впечатление, что он в каждой игре устанавливает какое-то достижение. Таких, как он, больше нет. Никто не сравнится с ним. Даже в будущем. Поэтому мы счастливы, что являемся свидетелями того, как развивается его карьера, как он доминирует в лиге», — цитирует Уилсона пресс-служба НХЛ.

Александр практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.