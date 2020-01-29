Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на очередной этап Евротура

Стал известен состав сборной Чехии на третий этап Еврохоккейтура. В состав чешской команды вошли шесть игроков из КХЛ. Это защитники Якуб Ержабек и Давид Скленичка, а также форварды Гинек Зогорна, Томаш Филиппи, Робин Ганзл и Томаш Гика.

Календарь Еврохоккейтура

Состав Чехии:

Вратари: Роман Вилл («Рёгле»), Доминик Фурх («Эребру»);

Защитники: Якуб Ержабек («Витязь»), Лукаш Клок («Лукко»), Ян Косталек («Спарта»), Якуб Крейчик («Оулу»), Давид Немечек («Лукко»), Михал Моравчик («Пльзень»), Войтех Мозик («Ферьестад»), Давид Скленичка («Йокерит»), Либо Шулак («КооКоо»);



Нападающие: Томаш Филиппи («Металлург» Мг), Якуб Флек («Карловы Вары»), Робин Ганзл («Спартак»), Томаш Гика («Трактор»), Михал Коварчик («Оцеларжи»), Ян Коварж («Цуг»), Радан Ленц («Билы Тигры»), Михал Ржепик («Спарта»), Матей Странски («Оцеларжи»), Мартин Затович («Комета»), Гинек Зогорна («Амур»), Радим Зогорна («Млада Болеслав»).