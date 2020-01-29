Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на очередной этап Евротура

Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на очередной этап Евротура
Хоккей / КХЛ 0

Стал известен состав сборной Чехии на третий этап Еврохоккейтура. В состав чешской команды вошли шесть игроков из КХЛ. Это защитники Якуб Ержабек и Давид Скленичка, а также форварды Гинек Зогорна, Томаш Филиппи, Робин Ганзл и Томаш Гика.

Календарь Еврохоккейтура

Состав Чехии:

Вратари: Роман Вилл («Рёгле»), Доминик Фурх («Эребру»);

Защитники: Якуб Ержабек («Витязь»), Лукаш Клок («Лукко»), Ян Косталек («Спарта»), Якуб Крейчик («Оулу»), Давид Немечек («Лукко»), Михал Моравчик («Пльзень»), Войтех Мозик («Ферьестад»), Давид Скленичка («Йокерит»), Либо Шулак («КооКоо»);

Нападающие: Томаш Филиппи («Металлург» Мг), Якуб Флек («Карловы Вары»), Робин Ганзл («Спартак»), Томаш Гика («Трактор»), Михал Коварчик («Оцеларжи»), Ян Коварж («Цуг»), Радан Ленц («Билы Тигры»), Михал Ржепик («Спарта»), Матей Странски («Оцеларжи»), Мартин Затович («Комета»), Гинек Зогорна («Амур»), Радим Зогорна («Млада Болеслав»).

Три игрока КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на очередной этап Евротура
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020